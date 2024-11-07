Собянин поздравил ветеранов и москвичей с 83-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

«Дорогие ветераны! Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади. 7 ноября 1941 года навсегда вошло в историю России как символ мужества, стойкости и величия нашего народа. Легендарный парад в прифронтовой Москве поднял боевой дух, вдохновил на разгром врага у стен столицы и укрепил веру в победу над фашистской Германией. 83 года — срок немалый. Но память об историческом параде, о Битве за Москву не померкла», — написал Собянин.