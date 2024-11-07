Собянин поздравил ветеранов и москвичей с 83-й годовщиной парада 1941 года на Красной площади

«Дорогие ветераны! Дорогие москвичи! Сердечно поздравляю вас с 83-й годовщиной военного парада на Красной площади. 7 ноября 1941 года навсегда вошло в историю России как символ мужества, стойкости и величия нашего народа. Легендарный парад в прифронтовой Москве поднял боевой дух, вдохновил на разгром врага у стен столицы и укрепил веру в победу над фашистской Германией. 83 года — срок немалый. Но память об историческом параде, о Битве за Москву не померкла», — написал Собянин.
Он уточнил, что сегодня на Красной площади вновь работает Музей военно-исторической техники — с интерактивными инсталляциями и кинотеатральными представлениями, посвященными ратному и трудовому подвигу москвичей.
«Спасибо вам, дорогие ветераны, за Великую Победу и лучшую в мире страну. Ваше бесценное наследие мы будем передавать из поколения в поколение. Желаю вам и всем москвичам бодрости духа, здоровья, благополучия, добра и мирного неба над головой», — заключил мэр.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в 83-ю годовщину парада 1941 года.