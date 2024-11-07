Участников братской ОПГ обвиняют в 15 убийствах и вымогательстве 1,5 млрд рублей

По данным издания, члены ОПГ задержали сразу в нескольких регионах, в том числе в Братске Иркутской области, где они орудовали на протяжении 10 лет. После этого фигурантов этапировали в Москву. Среди задержанных есть Дмитрий Порошин по кличке Пэрш. Когда-то он был телохранителем Владимира Тюрина — вора в законе, лидера братской ОПГ и «русской мафии в Испании». Он был тесно связан с ворами в законе Япончиком и Дедом Хасаном, имел влияние в криминальном мире. Порошин заручился поддержкой Тюрина, стал его доверенным лицом и, предполагается, одним из руководителей ОПГ. Мужчина недавно освободился.