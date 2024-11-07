Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков

О возбуждении дела об административном правонарушении на рэпера сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обратившаяся в правоохранительные органы в связи с его высказываниями против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге.