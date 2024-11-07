Суд оштрафовал рэпера Slimus за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Никулинский суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей рэпера Slimus (Вадим Мотылев) за пропаганду наркотиков в интернете, сообщили РИА Новости в инстанции.
«Мотылеву назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей», — сказали в суде.
Согласно картотеке суда, Мотылеву вменили часть 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ в интернете).
Поводом для составления протокола послужили некоторые его треки.
О возбуждении дела об административном правонарушении на рэпера сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, обратившаяся в правоохранительные органы в связи с его высказываниями против СВО и из-за пропаганды наркотиков. Она отмечала в своем Telegram-канале, что о творчестве Slimus узнала от возмущенных местных жителей перед его концертом в Екатеринбурге.
Сольный концерт Slimus в Екатеринбурге был намечен на 15 июня, перенесен на 4 июля, а затем и вовсе отменен по требованию полиции, рассказали ранее РИА Новости в клубе «Фабрика». Также не состоялись его сольники в Нижнем Новгороде 22 июня и Новосибирске 27 июля.