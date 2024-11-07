Очень скользко и зябко: в Челябинской области прогнозируют похолодание до −18

Жителей Челябинской области предупредили о резком похолодании. В ночь на 8 ноября температура воздуха опустится до −8, −13, а при прояснении — и до −18 градусов.
При этом в горах будет идти небольшой снег, а в самых западных районах Челябинской области возможны умеренные снегопады.
На дорогах сохранится гололедица, особенно сильной она будет в горных зонах.
Снегопады и гололедица никуда не денутся и в пятницу днем, хотя столбики термометров поднимутся до отметок в −6, −1 градус.
На следующую ночь прогнозируют от −3 до −13 градусов, а вот днем 9 ноября на Южном Урале может потеплеть до +2.