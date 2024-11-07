Мозг крысы впервые подключили к ИИ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские ученые создали умную лабораторную крысу, первые в мире имплантировав ей в мозг нейроинтерфейс с искусственным интеллектом. Она может ответить на любой вопрос по физике, истории и нейрофизиологии, сообщается на сайте биотех-лаборатории Neiry.
«Российская биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ презентовала первые результаты уникального эксперимента — впервые в мире ученые и разработчики подключили мозг крысы к искусственному интеллекту (ИИ). Крыса умеет отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры», — говорится в сообщение.
По информации из сообщения, в мозг лабораторной крысы Пифии имплантирован инвазивный нейроинтерфейс с искусственным интеллектом. «Ученые устно задают любой вопрос, а ИИ подсказывает крысе верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Для крысы “подсказка от ИИ” выглядит как ощущения в теле. Она испытывает определенные ощущения в определенном месте, когда надо ответить “да”, и в другом — когда ответ “нет”. За правильный ответ Пифия получает вознаграждение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что крыса уже правильно ответила на сотни научных вопросов — про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна.
«Результаты эксперимента “Пифия” — это один из этапов проекта “ИИнтуиция”. Например, пользователь сможет чувствовать истинность или ложность любого заявления или интуитивно понимать, какой ответ в тесте верный. Это все повысит эффективность деятельности человека. А учитывая, что вся эволюция человечества движется по пути повышения эффективности, то мы своим проектом аккуратно двигаем человека на следующую ступеньку, где его верным и надежным помощником-симбиотом будет ИИ», — приводятся в сообщении слова CEO Neiry Александра Панова.