Игорь Кобзев дал поручение привести в порядок дороги Иркутска

Состояние основных магистралей в Иркутске обсудили на совещании губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители регионального правительства и администрации города. Глава региона подчеркнул, что улицы в центре, а также дороги, ведущие в аэропорт, к железнодорожному вокзалу и на выездах из города по направлению к Байкалу, должны быть приведены в нормативное состояние до 2030 года, однако основные мероприятия нужно провести до 90-летнего юбилея со дня образования Иркутской области. То есть к 2027 году.