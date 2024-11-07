Игорь Кобзев дал поручение привести в порядок дороги Иркутска

Состояние основных магистралей в Иркутске обсудили на совещании губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители регионального правительства и администрации города. Глава региона подчеркнул, что улицы в центре, а также дороги, ведущие в аэропорт, к железнодорожному вокзалу и на выездах из города по направлению к Байкалу, должны быть приведены в нормативное состояние до 2030 года, однако основные мероприятия нужно провести до 90-летнего юбилея со дня образования Иркутской области. То есть к 2027 году.
— Ответственным за содержание улиц областного центра является администрация Иркутска, но мы не можем оставаться в стороне и держим вопрос на контроле, — подчеркнул глава региона.
Также Игорь Кобзев отметил, что при ремонте дорог нужно уделить внимание не только замене дорожного покрытия, но и освещению, благоустройству.
В отношении уличного освещения в 2023 году была проведена проверка и сделаны выводы: около 35 тысяч фонарей вдоль основных улиц нуждаются в замене. Игорь Кобзев поручил также начать замену деревянных опор. Как доложил вице-мэр Иркутска Сергей Кладов, на реализацию этого проекта потребуется более 1 млрд рублей, поэтому городу необходима поддержка регионального правительства.
Говорилось на встрече и о ремонте дороги до Листвянки: готовится проект очередного этапа работ на участке с 12 по 29 километр. Определить источники финансирования можно будет после получения положительного заключения госэкспертизы.