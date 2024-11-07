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В салоне были 20 пассажиров: водитель уфимской маршрутки № 51а не справился с управлением и врезался в столб

В Уфе автобус с 20 пассажирами врезался в столб.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 7 ноября, в Уфе произошло ДТП с участием пассажирского транспорта. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась напротив дома № 178 по проспекту Октября. Водитель автобуса, который двигался по маршруту № 51а, не справился с управлением и врезался электроопору. В салоне в этот момент находились 20 пассажиров.

В результате происшествия одному из пассажиров понадобилась медицинская помощь, его с различными травмами отвезли в больницу.

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