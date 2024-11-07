В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки.

По данным уфимской администрации, в субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на улице Рабкоров у домов № 3, 5, 7 и 20, а также возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.