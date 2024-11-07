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В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки

В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки.

Источник: администрация Уфы

Жители Уфы могут запастись продуктами от местных производителей. 9 и 10 ноября в столице республики пройдут сельхозярмарки выходного дня.

По данным уфимской администрации, в субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на улице Рабкоров у домов № 3, 5, 7 и 20, а также возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.

В воскресенье ярмарки продолжатся, за исключением площадок в Деме и возле парка «Волна».

Принять участие в ярмарочной торговле могут все желающие садоводы и фермеры.

сельское хозяйство