В предстоящие выходные в Уфе пройдут сельхозярмарки.

Жители Уфы могут запастись продуктами от местных производителей. 9 и 10 ноября в столице республики пройдут сельхозярмарки выходного дня.
По данным уфимской администрации, в субботу торговля будет организована на участке автодороги по улице Правды от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестке улиц Интернациональной и Машиностроителей, на улице Рабкоров у домов № 3, 5, 7 и 20, а также возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи.
В воскресенье ярмарки продолжатся, за исключением площадок в Деме и возле парка «Волна».
Принять участие в ярмарочной торговле могут все желающие садоводы и фермеры.