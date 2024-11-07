Уборку дорог и тротуаров Петербурга зимой будут контролировать по-новому

Ранее председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко заявил, что в Петербурге не хватает 25 процентов дворников для уборки улиц города зимой. А вот техники, наоборот, в самый раз — более 1,6 тысячи единиц. Среди них самосвалы, погрузчики и коммунально-дорожные машины.