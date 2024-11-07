Уборку дорог и тротуаров Петербурга зимой будут контролировать по-новому

Этой зимой контролировать уличную уборку будут инспекторы ГАТИ Петербурга. Теперь городские камеры будут фотографировать улицы, а после проверять качество работ будут сотрудники ведомства. Об этом нововведении сообщили в пресс-службе государственной административно-технической инспекции.
— ГАТИ внедрила механизм проверки уборки техникой дорожной сети в центральных районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Центральном. Система автоматически «фотографирует» картинку с камер «Безопасного города» до проезда уборочной техники и после. Специалисты обрабатывают эту информацию и сразу видят, где проводилась уборка, а где нет.
Как отметили в ГАТИ, такая технология позволит ускорить проверку уборки улиц и оперативно направлять замечания исполнителям за плохое качество работ. Также это повысит комфорт и безопасность для петербуржцев зимой.
Ранее председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко заявил, что в Петербурге не хватает 25 процентов дворников для уборки улиц города зимой. А вот техники, наоборот, в самый раз — более 1,6 тысячи единиц. Среди них самосвалы, погрузчики и коммунально-дорожные машины.