Министр по налогам и сборам сказал, что в Беларуси 1200 владельцев люксовых авто

Глава ведомства заметил, что если взять информацию за 2023 год, то в стране около 1200 владельцев люксовых автомобилей. Он уточнил, что речь не идет про какую-то фиксальную составляющую, дополнительном поиске резервов. Наливайко добавил, что это совершенно не та категория, "еще раз говорю, там примерно 1,2 тыс. плательщиков.