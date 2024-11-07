Министр по налогам и сборам сказал, что в Беларуси 1200 владельцев люксовых авто

Министр по налогам и сборам Сергей Наливайко в эфире Первого информационного телеканала сказал, что в Беларуси 1200 владельцев люксовых авто.
Глава ведомства заметил, что если взять информацию за 2023 год, то в стране около 1200 владельцев люксовых автомобилей. Он уточнил, что речь не идет про какую-то фиксальную составляющую, дополнительном поиске резервов. Наливайко добавил, что это совершенно не та категория, "еще раз говорю, там примерно 1,2 тыс. плательщиков.
— И мне кажется, гораздо правильнее говорить просто о социальной справедливости. Потому что с одной стороны владелец обычного бюджетного автомобиля, с другой — владелец роскошного суперкара, — пояснил министр по налогам и сборам.
В эфире телеканала напомнили, что владельцы люксовых автомобилей будут платить повышенный налог с 2025 года.
Тем временем МНС сказало про изменения в уплате транспортного налога в Беларуси в 2025 году.
Ранее «Белтехосмотр» сказал, что может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.
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