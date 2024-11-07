Суд утвердил приговор бывшему вице-мэру Самары по делу о фейках

Летом 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно признал его виновным в четырех преступлениях, связанных с фейками о российской армии. Бывшему вице-мэру Самары назначили 11 лет колонии общего режима и штраф в 4,5 млн рублей. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов или соцсетей. В четверг, 7 ноября 2024 года, стало известно, что приговор вступил в законную силу.