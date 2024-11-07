Суд утвердил приговор бывшему вице-мэру Самары по делу о фейках

Вступил в силу приговор экс-адвокату и бывшему вице-мэру Самары Марку Фейгину*. Его признали виновным в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Установлено, что в 2022 году Фейгин, находясь за пределами РФ, дал интервью нескольким иностранным телеканалам. Он обвинил российских военных в убийстве мирных жителей на территории Украины. В дальнейшем на экс-адвоката завели уголовное дело о публичном распространении ложной информации об использовании ВС РФ. В октябре 2023 года МВД России объявило Марка Фейгина в розыск.
Летом 2024 года Басманный районный суд Москвы заочно признал его виновным в четырех преступлениях, связанных с фейками о российской армии. Бывшему вице-мэру Самары назначили 11 лет колонии общего режима и штраф в 4,5 млн рублей. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов или соцсетей. В четверг, 7 ноября 2024 года, стало известно, что приговор вступил в законную силу.
«Судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда оставила приговор Басманного районного суда в отношении Марка Фейгина без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы инстанции.
Напомним, Марк Фейгин родом из Самары. Пост заместителя главы города он занимал с 1997 по 2007 год. Адвокатской деятельностью начал активно заниматься в 2000-х годах. Он представлял интересы скандально известной группы Pussy Riot, участниц которой позднее внесли в список иноагентов. Статуса адвоката Фейгина лишили в 2018-м.
*включен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов.