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Число заявлений на поступление в колледжи удвоилось в Новосибирской области

40−65% выпускников школ в регионе выбирают среднее профессиональное образование.

Источник: Комсомольская правда

Количество заявлений от выпускников школ на поступление в колледжи в Новосибирской области увеличилось почти в два раза. В прошлом году этот показатель составлял более 27 тысяч, а в 2024-м он превысил отметку в 57 тысяч. Сейчас в регионе 40−65% выпускников выбирают среднее профессиональное образование.

— Мы увеличиваем контрольные цифры приема, которые формируется исходя из потребностей рынка труда. Только за последние 3 года на 2 тысячи увеличилось количество бюджетных мест в колледжах региона, — приводит пресс-служба правительства региона слова министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой.

По словам главы регионального минобра, такая тенденция связана с повышением престижа среднего профессионального образования и информационной доступности. Как уточнили в пресс-службе правительства, из специальностей выпускники чаще всего выбирают графический дизайн, издательское дело и полиграфическое производство, сетевое системное администрирование, производство и обслуживание авиатехники. Также спросом пользуются геологическая съемка, информационная безопасность и эксплуатация транспортного радиоэлектрооборудования.

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