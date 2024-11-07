Число заявлений на поступление в колледжи удвоилось в Новосибирской области

Количество заявлений от выпускников школ на поступление в колледжи в Новосибирской области увеличилось почти в два раза. В прошлом году этот показатель составлял более 27 тысяч, а в 2024-м он превысил отметку в 57 тысяч. Сейчас в регионе 40−65% выпускников выбирают среднее профессиональное образование.
— Мы увеличиваем контрольные цифры приема, которые формируется исходя из потребностей рынка труда. Только за последние 3 года на 2 тысячи увеличилось количество бюджетных мест в колледжах региона, — приводит пресс-служба правительства региона слова министра образования Новосибирской области Марии Жафяровой.
По словам главы регионального минобра, такая тенденция связана с повышением престижа среднего профессионального образования и информационной доступности. Как уточнили в пресс-службе правительства, из специальностей выпускники чаще всего выбирают графический дизайн, издательское дело и полиграфическое производство, сетевое системное администрирование, производство и обслуживание авиатехники. Также спросом пользуются геологическая съемка, информационная безопасность и эксплуатация транспортного радиоэлектрооборудования.