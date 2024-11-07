Число заявлений на поступление в колледжи удвоилось в Новосибирской области

Количество заявлений от выпускников школ на поступление в колледжи в Новосибирской области увеличилось почти в два раза. В прошлом году этот показатель составлял более 27 тысяч, а в 2024-м он превысил отметку в 57 тысяч. Сейчас в регионе 40−65% выпускников выбирают среднее профессиональное образование.