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Мэр Дзержинска оставил въезд на муниципальное кладбище свободным

Въезд на кладбище в Дзержинске будет бесплатным.

Об этом сообщил мэр города Михаил Клинков.

Он подчеркнул, что въезд на муниципальное кладбище никогда не будет платным. По его мнению, все жители должны иметь возможность посещать могилы своих родственников без каких-либо ограничений.

«Мы получаем жалобы от людей на то, что происходит вандализм, на трудности с парковкой и на движение похоронной процессии. Машины разрушают ландшафт, мешают движению, похоронная процессия не может проехать, а работники не могут их найти».

объяснил Клинков

Ранее мы писали, что в Дзержинске с 5 ноября вводится пропускной режим для коммерческого транспорта, въезжающего на кладбища.