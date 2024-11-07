Выйдет документалка о первой женщине в Нью-Йоркском филармоническом оркестре

В 1966-м О’Брайен приняли на постоянную должность в Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Леонарда Бернстайна. Это случилось впервые в истории коллектива. В трейлере фильма рассказывается в том числе о том, как артистке перед концертами приходилось переодеваться в уборной, так как раздевалок для женщин не было.