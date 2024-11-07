Выйдет документалка о первой женщине в Нью-Йоркском филармоническом оркестре

Вышел трейлер документального фильма «Единственная девушка в оркестре». Картина расскажет об американской контрабасистке Орин О’Брайен — первой женщине, вошедшей в состав Нью-Йоркского филармонического оркестра. Премьера ленты намечена на 4 декабря.
Режиссером проекта выступила племянница артистки, Молли О’Брайен. Продюсером — обладатель «Оскара», документалист и виолончелист Эррол Моррис.
Орин родилась в 1935 году. Исполнительница училась у дирижеров Фрица Райнера, Артуро Тосканини и Густава Малера. Позже поступила в Джульярдскую школу в Нью-Йорке, выступала с Нью-Йоркским балетом, Метрополитен-опера и Американским симфоническим оркестром.
В 1966-м О’Брайен приняли на постоянную должность в Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Леонарда Бернстайна. Это случилось впервые в истории коллектива. В трейлере фильма рассказывается в том числе о том, как артистке перед концертами приходилось переодеваться в уборной, так как раздевалок для женщин не было.
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