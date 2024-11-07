В Казани с улиц уберут десяток брошенных автомобилей

В Советском районе Казани с улиц уберут 11 брошенных автомобилей. Извещение об этом опубликовано на сайте муниципальных правовых актов города.
Речь идет о следующих транспортных средствах:
— «ИЖ-27175−036» возле дома № 2 на улице Бигичева;
— Volkswagen Golf GL и «ВАЗ-2107» возле дома № 17 на улице Глушко;
— «ВАЗ-2112» возле дома № 48 на улице Губкина;
— «ВАЗ-21074» возле дома № 11 и «ВАЗ-21140» возле дома № 9 на улице Закиева;
— Daewoo Nexia возле дома № 44, 44а на улице Кутуя;
— «ВАЗ-21144» возле дома № 11 на улице Начальной;
— «ВАЗ-21083» возле дома № 14, Chevrolet Lanos возле дома № 18 и «ВАЗ-2101» возле дома № 28 на улице Солидарности.
Если в течение пяти дней со дня публикации извещения автомобиль не будет перенесен самостоятельно, то после 14 ноября его эвакуируют на специализированную стоянку по адресу: улица Аделя Кутуя, 157б.
Далее владелец может забрать машину в течение трех месяцев. После транспортное средство в судебном порядке будет признано бесхозным. Собственники также имеют право отказаться от права на автомобиль в пользу организации, утилизирующей его.