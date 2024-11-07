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Суд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину

Уроженка Тольятти, блогер Валерия Чекалина не смогла оспорить свой домашний арест. Московский городской суд отклонил ее апелляционную жалобу на меру пресечения в четверг, 7 ноября.

В октябре текущего года Троицкий районный суд Москвы поместил Валерию Чекалину вместе с бывшим мужем, блогером Артемом Чекалиным и их деловым партнером Романом Вишняком под домашний арест. Всем троим инкриминируется перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).

Следствие считает, что фигуранты уголовного дела вывели за границу деньги от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело» по поддельным документам. Это произошло в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года. В общей сложности на счет компании в ОАЭ были выведены более 250 млн руб.