Суд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину

Следствие считает, что фигуранты уголовного дела вывели за границу деньги от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело» по поддельным документам. Это произошло в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года. В общей сложности на счет компании в ОАЭ были выведены более 250 млн руб.