Суд оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину

В октябре текущего года Троицкий районный суд Москвы поместил Валерию Чекалину вместе с бывшим мужем, блогером Артемом Чекалиным и их деловым партнером Романом Вишняком под домашний арест. Всем троим инкриминируется перевод денег на счета нерезидентов по подложным документам (п. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ).
Следствие считает, что фигуранты уголовного дела вывели за границу деньги от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело» по поддельным документам. Это произошло в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года. В общей сложности на счет компании в ОАЭ были выведены более 250 млн руб.