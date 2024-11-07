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В Омской области по решению суда отремонтируют водопровод и насосную станцию

Пока не вмешалась прокуратура, жители нескольких деревень сидели без воды.

Источник: Комсомольская правда

Последние два года водопроводная вода в деревне Путь Ленина Черлакского района бежала через раз, с перебоями осуществлялось и водоснабжение жителей деревни Подлесное в том же районе.

Как установила прокурорская проверка, проблемы возникли из-за дырявых сетей и изношенного оборудования насосной станции. Владелец имущества, муниципальная ресурсоснабжающая организация МУП "Тепловодоснабжение, от капитального ремонта отлынивал.

Чтобы заставить коммунальщиков провести ремонт водопроводных сетей вблизи деревни Путь Ленина и насосной станции в деревне Подлесное, прокуратура Черлакского района обратилась в суд. Фемида эти требования поддержала.

«Фактическое исполнение судебного решения контролируется прокуратурой», — уточнили в ведомстве.