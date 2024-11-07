Лучших работников сельского хозяйства региона чествовали в Ростове-на-Дону

Около сотни работников АПК Ростовской области были отмечены благодарственными письмами, грамотами и наградами. Торжественная церемония состоялась накануне, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
Мероприятие в честь Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провели в Ростове-на-Дону. Чествовали лучшие коллективы в отраслях животноводства и растениеводства, фермеров и владельцев ЛПХ, молодых аграриев и ветеранов отрасли.
Специальные кубки получили победители конкурса «Лучший район природно-климатической зоны по производству зерна». Лидерами стали Верхнедонской, Константиновский, Веселовский, Песчанокопский, Орловский и Мясниковский районы. Лучшим по валовому производству зерна оказался Сальский район.
Состоялся еще и конкурс караваев. В номинации «Лучший каравай» первое место занял Веселовский район. Самый «Оригинальный каравай» оказался у Аксайского района, а звание «Народный каравай» выиграли представители Чертковского района.
На торжественном собрании также подвели предварительные итоги сельхозсезона.
— Благодаря усилиям наших селян донской край — в числе регионов-лидеров по производству зерна, подсолнечника, рыбы, яйца, молока и овощей. Аграрии собрали достойный урожай, который в недавние времена считался рекордным, более 11,4 млн тонн, — отметил глава донского минсельхозпрода Константин Рачаловский.
Министр добавил, что в регионе сейчас фиксируется рост продукции животноводства и переработки сельхозпродукции. Зерно, масложировую и кондитерскую продукцию экспортируют почти в 100 стран мира. Новые направления — поставки мяса индейки, утки и рыбы.
Добавим, по данным властей, к этому моменту в Ростовской области уже заложили основу урожая будущего года, сев озимых почти завершили на площади в 2,8 млн га. На финише все полевые работы и сбор разных сельхозкультур.