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Лучшие фото 7 ноября

Новости Mail представляют лучшие снимки, сделанные ведущими фотожурналистами мировых и российских информационных агентств.

Борцы Гульзар и Сикандар разравнивают деревянными блоками площадку для традиционной борьбы в парке Большой Икбал в пакистанском Лахоре.

Источник: Reuters

Мужчины в традиционных костюмах на открытии статуи короля Шаки в международном аэропорту короля Шаки в южноафриканском Дурбане.

Источник: Reuters

Взрывы после израильских авиаударов по бейрутскому пригороду Дахия.

Источник: AP 2024

Пожарные и помощники шерифа оттаскивают раритетный автомобиль от горящего дома во время лесного пожара в калифорнийском Камарильо.

Источник: AP 2024

Мурал на тему «Река времени. Семейные истории и водные пути» по рисунку жительницы этого дома Татьяны Буйской на улице Машиностроителей в Дивногорске, Красноярский край.

Источник: РИА "Новости"

Участница театрализованных мероприятий в музее под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве.

Источник: РИА "Новости"

Участник индуистского праздника Картик Наах, начавшегося в Непале.

Источник: NARENDRA SHRESTHA/EPA/TASS

Ураган «Рафаэль» обрушился на Кубу. Шторм третьей категории вызвал коллапс национальной электросети и оставил остров во тьме.

Источник: Ramon Espinosa/AP/TASS