Лучшие фото 7 ноября

Борцы Гульзар и Сикандар разравнивают деревянными блоками площадку для традиционной борьбы в парке Большой Икбал в пакистанском Лахоре.
Мужчины в традиционных костюмах на открытии статуи короля Шаки в международном аэропорту короля Шаки в южноафриканском Дурбане.
Взрывы после израильских авиаударов по бейрутскому пригороду Дахия.
Пожарные и помощники шерифа оттаскивают раритетный автомобиль от горящего дома во время лесного пожара в калифорнийском Камарильо.
Мурал на тему «Река времени. Семейные истории и водные пути» по рисунку жительницы этого дома Татьяны Буйской на улице Машиностроителей в Дивногорске, Красноярский край.
Участница театрализованных мероприятий в музее под открытым небом в честь 83-й годовщины парада 1941 года на Красной площади в Москве.
Участник индуистского праздника Картик Наах, начавшегося в Непале.
Ураган «Рафаэль» обрушился на Кубу. Шторм третьей категории вызвал коллапс национальной электросети и оставил остров во тьме.