Жители Новороссийска боятся лишиться участков после принятия нового генплана

В обращении, которое они записали на видео, жители пяти населенных пунктов региона, включая станицы и хутора, выражают обеспокоенность по поводу предполагаемых изменений в категории их земельных участков. По словам граждан, власти планируют перевести эти участки из категории земель для жилой застройки в земли сельскохозяйственного назначения, а также вывести их за границы населенных пунктов. Это решение может оставить ряд семей, включая многодетные и семьи участников СВО, без возможности строить и проживать на своей земле, так как для некоторых эти участки являются единственным жильем.