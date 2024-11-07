Жители Новороссийска боятся лишиться участков после принятия нового генплана

В обращении, которое они записали на видео, жители пяти населенных пунктов региона, включая станицы и хутора, выражают обеспокоенность по поводу предполагаемых изменений в категории их земельных участков. По словам граждан, власти планируют перевести эти участки из категории земель для жилой застройки в земли сельскохозяйственного назначения, а также вывести их за границы населенных пунктов. Это решение может оставить ряд семей, включая многодетные и семьи участников СВО, без возможности строить и проживать на своей земле, так как для некоторых эти участки являются единственным жильем.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже отреагировал на обращение граждан. Он поручил провести процессуальную проверку по факту выдвинутых в обращении жалоб. Для выяснения всех обстоятельств глава ведомства запросил доклад от руководителя СУ СК России по Краснодарскому краю Андрея Маслова.