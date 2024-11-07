Ростовские энергетики дают рекомендации собственникам загородных домов

В Ростовской области завершается дачный сезон, но перед собственниками загородных домов стоит целый ряд задач. Гарантирующий поставщик дает важные рекомендации, которые помогут не накопить к весне задолженность и контролировать расходы на электроэнергию.
1. Перед возвращением в город необходимо убедиться, что на счете нет долгов. Это поможет избежать пеней и возможного отключения электричества в зимний период.
2. Перед отъездом нужно также снять показания счетчика. А затем ежемесячно их передавать до 25 числа, даже если цифры не меняются. Благодаря этому начисления не будут производиться по среднемесячному потреблению.
3. Если у дачников заключены прямые договоры с «ТНС энерго Ростов-на-Дону», то они могут подключить электронные квитанции для отслеживания начислений, что можно делать из города. При этом, квитанции как за квартиру, так и за дачу будут приходить на один электронный адрес. Полезным будет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании. Это позволит всегда иметь доступ к информации о состоянии лицевого счета.
Также энергетики напоминают, что для постоянных жителей СНТ и ДНТ действуют те же правила по передаче показаний. В случае, если в товариществе не подключено газоснабжение, то потребитель может подать заявление на увеличение социальной нормы потребления электроэнергии. Такие действия помогут сэкономить на оплате электроэнергии. Оформить заявку можно в онлайн режиме.
Эти простые меры позволят избежать лишних расходов, долгов и сохранить бесперебойное энергоснабжение в загородном доме.