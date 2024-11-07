Ростовские энергетики дают рекомендации собственникам загородных домов

3. Если у дачников заключены прямые договоры с «ТНС энерго Ростов-на-Дону», то они могут подключить электронные квитанции для отслеживания начислений, что можно делать из города. При этом, квитанции как за квартиру, так и за дачу будут приходить на один электронный адрес. Полезным будет зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании. Это позволит всегда иметь доступ к информации о состоянии лицевого счета.