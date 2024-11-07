Раскрыт механизм противоракового действия экстракта грибов-кордицепсов

В ходе этих наблюдений ученые проследили за тем, как изменилась активность большого числа генов в стволовых и раковых клетках при попадании в них кордицепина, и обнаружили, что это вещество блокировало работу двух цепочек генов, PI3K и ERK, связанных с размножением клеток. Это происходило в том случае, если молекулы кордицепина соединялись с несколькими остатками фосфорной кислоты и становились похожими на клеточную «энерговалюту» АТФ.