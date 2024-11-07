Экс-гитарист Whitesnake Адриан Ванденберг объяснил большой перерыв в карьере

В передаче Alma Hard артист рассказал, что в 1999-м у него родилась дочь. Когда малышке исполнилось три года, у Адриана разладились отношения с ее матерью. Тогда исполнитель и понял, что хочет стать важной частью жизни дочки. Ванденберг решил 10−11 лет жить за счет своих картин, пока девочка не станет достаточно взрослой и он сможет объяснить ей, чем раньше занимался.