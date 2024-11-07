Он проводится до 15 ноября 2024 года на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Опрос анонимный, займет около 10 минут и доступен по ссылке
Участникам предлагается ответить на 29 вопросов о состоянии автобусов, удобстве расположения остановок и о том, соблюдается ли перевозчиками расписание.
Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.
Жители Уфы могут оценить работу транспорта
Жители Уфы могут оценить качество транспортного обслуживания в социологическом опросе.
Он проводится до 15 ноября 2024 года на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги».