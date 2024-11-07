Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Уфы могут оценить работу транспорта

Жители Уфы могут оценить качество транспортного обслуживания в социологическом опросе.

Источник: администрация Уфы

Он проводится до 15 ноября 2024 года на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Опрос анонимный, займет около 10 минут и доступен по ссылке

Участникам предлагается ответить на 29 вопросов о состоянии автобусов, удобстве расположения остановок и о том, соблюдается ли перевозчиками расписание.

Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.