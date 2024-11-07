Жители Уфы могут оценить работу транспорта

Он проводится до 15 ноября 2024 года на сайте национального проекта «Безопасные качественные дороги».



Опрос анонимный, займет около 10 минут и доступен по ссылке



Участникам предлагается ответить на 29 вопросов о состоянии автобусов, удобстве расположения остановок и о том, соблюдается ли перевозчиками расписание.



Ранее сообщалось, какое будущее ждет трамвай и троллейбус Уфы.