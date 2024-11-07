Мобильный инсинератор появился на Зиминской СББЖ

— Риск распространения заболеваний сведен к нулю, так как после использования инсинератора не остается отходов, которые могут привлечь разносчиков заболеваний и инфекций, а, кроме того, отсутствуют вредные выбросы в окружающую среду, — отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.