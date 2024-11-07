Мобильный инсинератор появился на Зиминской СББЖ

Для Зиминской станции по борьбе с болезнями животных купили современную установку для сжигания отходов. Как сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области, на приобретение оборудования из регионального бюджета направили 777 тысяч рублей. Отмечается, что инсинератор заменяет скотомогильники и помогает сохранять санитарную чистоту.
— Риск распространения заболеваний сведен к нулю, так как после использования инсинератора не остается отходов, которые могут привлечь разносчиков заболеваний и инфекций, а, кроме того, отсутствуют вредные выбросы в окружающую среду, — отметил руководитель службы ветеринарии Иркутской области Сергей Шевченко.
В мобильном инсинераторе производиться сжигание отходов при очень высоких температурах. Новое устройство рассчитано на загрузку в 100 килограмм.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Заларинском районе торжественно открыли обновленные участки дорог. По одному из проектов были проведены работы на отрезках суммарной протяженностью 4,3 километра.