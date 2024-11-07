Откроется ледовым шоу Ильи Авербуха: каким будет каток на площади 1905 года

Этой зимой на площади 1905 года впервые за 40 лет не будет ледового городка. Теперь вместо него появится огромный каток! А сам городок вместе со скульптурами и детскими забавами перенесут в Исторический сквер.
7 ноября в мэрии Екатеринбурга рассказали, какими будут оба проекта.
КАТОК НА ПЛОЩАДИ.
Ответственными за каток стала команда парка Маяковского. По задумке, в центре города должен появиться зимний лес. Для оформления привезут порядка двухсот елей. А еще гирлянды и прочие украшения.
— Планируется, что деревья установят как живые, так и искусственные. Монтажные работы начнутся уже вечером 7 октября. Парковка будет закрыта в ночь с 8 на 9 ноября. Техническое открытие планируется 15 декабря, а торжественное, с ледовым шоу Ильи Авербуха — 21 декабря, — рассказал глава Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков.
Площадь катка составит 3 300 квадратных метров. Это будет один из самых больших катков в стране. Лед будет настоящий. Его зальют по системе «пирога» — в несколько слоев.
Над системой логистики тоже подумали: будет несколько входов, в том числе и для тех, кто пришел кататься со своими коньками. Для тех, у кого их нет, будет работать прокат. Уже закуплено порядка 700 пар коньков с 26 по 47 размер.
— Катание будет по сеансам, длительностью по полтора часа. Между сеансами будет производиться чистка и подготовка льда. Для этого уже приобретены две ледозаливочные машины, — продолжает Илья Марков.
А чтобы не было толпы и всем было комфортно активно проводить время, то одновременно на лед смогут выйти до 500 человек. В мэрии обещают, что билеты можно будет купить как на катке, так и онлайн на сайте. Так попытаются бороться с очередями. Цены на билеты пока не называют. Однако в планах делать сеансы бесплатными, но только по будням. Работать каток будет до 28 февраля.
ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК.
Ставший неотъемлемой частью зимнего Екатеринбурга ледовый городок переедет в Исторический сквер. Темой будет «Новогодняя сказка снеговиков». Организаторы отсылают к 18 января, когда празднуется Международный день снеговика.
— В ледовом городке планируется установить пять больших снеговиков, будет праздничная иллюминация, новогодняя искусственная ель высотой 30 метров. Ее установят недалеко от «Капсулы времени». Будут детские и высокие горки, — рассказал глава Управления культуры Екатеринбурга.
Входные группы в ледовый городок будут все те же, что и в сам Исторический сквер, через подземный переход в том числе. Помимо детских забав, в городке сохранят Фестиваль ледовой скульптуры.
Работать главная новогодняя локация Екатеринбурга будет всего 24 дня. Открытие пройдет 27 декабря, чтобы с началом каникул горожане смогли спокойно посетить городок. А закроется он уже 19 января. По данным пресс-службы мэрии, на него потратят 24 450 000 рублей.