Откроется ледовым шоу Ильи Авербуха: каким будет каток на площади 1905 года

А чтобы не было толпы и всем было комфортно активно проводить время, то одновременно на лед смогут выйти до 500 человек. В мэрии обещают, что билеты можно будет купить как на катке, так и онлайн на сайте. Так попытаются бороться с очередями. Цены на билеты пока не называют. Однако в планах делать сеансы бесплатными, но только по будням. Работать каток будет до 28 февраля.