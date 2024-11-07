Вес — 225 кг, а высота — три метра: Кондитер из Ростова четыре дня готовила торт в честь дня рождения Евгения Плющенко

— До этого я работала в сельской школе, а потом — в банке. Но наша семья становилась больше, а вот зарплата — нет. Я поняла, что, выпекая торты, буду получать больше денег и удовольствия, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» Анна.