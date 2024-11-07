Вес — 225 кг, а высота — три метра: Кондитер из Ростова четыре дня готовила торт в честь дня рождения Евгения Плющенко

Анна Королева из города Морозовска Ростовской области в прошлом — учитель математики, а в настоящем — кондитер. В родном городе ее торты оценили уже давно. Мало какая свадьба или день рождения проходят без ее выпечки.
А теперь торт от мастера попробовала и звездная семья — Евгений Плющенко, Яна Рудковская и их сыновья — Александр и Арсений.
Летом Анна испекла два больших торта. Фото: предоставлено героиней публикации.
ОПЫТ БЫЛ.
Свой путь во вкусный и красивый мир Анна начала, когда находилась в декретном отпуске со вторым ребенком. Вначале пекла для семьи, потом — для подруг. Информация о вкусных тортах мамы в декрете быстро разлетелась по небольшому городку. Так женщина начала получать первые заказы.
— До этого я работала в сельской школе, а потом — в банке. Но наша семья становилась больше, а вот зарплата — нет. Я поняла, что, выпекая торты, буду получать больше денег и удовольствия, — рассказала корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» Анна.
Этим летом кондитер расширила свои профессиональные горизонты. Наставники, у которых она проходила обучение, пригласили принять участие в большом проекте — испечь гигантские торты в одном из павильонов на ВДНХ в Москве.
Вместе с другими кондитерами Анна создала торты. Первый — в виде российского триколора весом в полторы тонны, а второй поменьше — в форме трехметровых ромашек. И тогда же в столице поставили сразу два рекорда — самый большой и самый высокий торты в России.
Уже за кулисами части торта собрали в одно целое. Фото: из архива героини публикации. Фото: предоставлено героиней публикации.
60 ЛИТРОВ СЛИВОК И 20 КИЛО МАЛИНЫ.
И вот на днях дончанка вновь побывала в Москве. Как и летом, цель поездки была создать сладкий шедевр. А заказ был сделан в честь дня рождения известного фигуриста Евгения Плющенко, которому третьего ноября исполнилось 42 года.
— Торт вместе выпекали еще девять кондитеров. На работу ушло четыре дня. Готовили в одном из павильонов на ВДНХ. Приходили туда к семи утра, а уходили в 23:00.
Для сладкого шедевра понадобились 30 килограммов муки, 10 кило сахара, 60 литров сливок и 20 кг малины.
— А для обтяжки коржей использовали 80 кило мастики. Остальное — яйца и другие ингредиенты, а также внутренняя конструкция, чтобы торт держался. Сделали его в форме сказочного бордового замка.
Мастера продумали все до мельчайших деталей — создали даже съедобные рюши для декора окошек, в каждое из которых спрятали голубые фонарики.
На создание торта ушло четыре дня. Фото: из архива героини публикации.
СЪЕЛИ В ТОТ ЖЕ ВЕЧЕР.
Ну, и какой же замок без принца? Им стал, конечно, сам именинник. Фигурку спортсмена из мастики поместили внутрь торта.
— Вес торта получился 255 килограммов, а его высота — три метра. По столичным расценкам такое лакомство, учитывая продукты и работу, стоит два миллиона рублей.
Вторая задача — доставить угощение.
— Транспортировка торта — это отдельная история. Его детали в грузовике с рефрижератором отвезли на ледовую площадку Live Arena. В этот день здесь как раз стартовало открытие масштабного новогоднего тура «Щелкунчик».
Дончанка сфотографировалась с Яной Рудковской на память. Фото: из архива героини публикации.
За кулисами собрали все части в одно целое. В конце шоу сладкий волшебный замок выкатили на лед и там отрезали первый кусочек.
— Торт вышел очень вкусным, его съели в тот же вечер. Им угостили всех артистов и сотрудников ледовой арены. Евгений тоже попробовал кусочек. Очень понравился замок сыновьям фигуриста. Старший сказал, что вкуснее торта еще не ел. Было очень лестно.
А фигуру принца из мастики Яна увезла домой.
— Я очень рада, что приняла участие в этом проекте!