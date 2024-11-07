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На двух омских магистралях изменится работа светофоров

Об этом просили горожане.

Источник: Om1 Омск

По-новому начали работать светофоры на перекрёстке Ленина — Масленникова и пересечении улицы Енисейской и дороги к «Континенту». В первом случае зелёный будет дольше гореть в утренний час пик и днем для транспорта, едущего от Иртышской набережной. Во втором — в вечерний час пик для тех, кто поедет от улицы Суворова в сторону «Континента».

«Мониторинг дорожной ситуации показал, что данные изменения благоприятно сказались на пропускной способности Иртышской набережной и улицы Енисейской», — пояснил в своём ТГ-канале мэр Сергей Шелест.