На двух омских магистралях изменится работа светофоров

По-новому начали работать светофоры на перекрёстке Ленина — Масленникова и пересечении улицы Енисейской и дороги к «Континенту». В первом случае зелёный будет дольше гореть в утренний час пик и днем для транспорта, едущего от Иртышской набережной. Во втором — в вечерний час пик для тех, кто поедет от улицы Суворова в сторону «Континента».