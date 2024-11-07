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Волну потепления спрогнозировали в Ростовской области к концу недели

Синоптики рассказали, какую погоду ждать к концу недели в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области к концу текущей недели воздух прогреется до +13 градусов. Осадки с мокрым снегом ожидаются лишь в северо-восточных районах Дона, сообщают синоптики Северо-Кавказского управления гидрометеорологии.

Ночью и по утрам в отдельных территориях возможен туман, из-за которого будет снижаться видимость на дорогах.

В темное время суток температура воздуха сохранится в пределах +2−8, при прояснениях будет от −1 до 0 градусов. В светлое время столбики термометров могут подниматься до +6−11, по югу до +13 градусов.