Единый научный центр Минприроды России открыл филиал в Донецке

«Четыре исторических региона и в имперское, и в советское, и в постсоветское время представляли собой сплав мощного индустриального и аграрного комплексов. Для решения множества вызовов, возникающих в ходе восстановления народного хозяйства, необходимо обеспечить научное обоснование принимаемых управленческих решений, в частности, в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Именно такие функции Минприроды России планирует возложить на филиал “Южный” “ВНИИ Экология”, — добавил Кишкань.