Единый научный центр Минприроды России открыл филиал в Донецке

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Единый научный центр Минприроды России «ВНИИ Экология» открыл филиал «Южный» в Донецке. Руководителем филиала назначен глава государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР Роман Кишкань, сообщили ТАСС в пресс-службе научного центра.
«Исторические регионы Российской Федерации необходимо интегрировать в новый национальный проект “Экологическое благополучие”, учитывая их особенности и специфику. Это потребует системной работы со стороны единого научного центра Минприроды России. Долгое время исторические территории страдали от бесхозяйственности: за многие годы накопились серьезные экологические проблемы, с которыми сегодня сталкиваются региональные власти. Теперь перед Россией стоит задача наладить жизнь граждан, в том числе, обеспечив экологическое благополучие», — заявил руководитель «ВНИИ Экология» Александр Закондырин, чьи слова приводятся в сообщении.
Южный филиал «ВНИИ Экология» будет осуществлять научно-методическое и экспертное сопровождение природоохранных мероприятий в семи регионах: Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонских областях, Крыму, Севастополе и Ростовской области. Курировать научную деятельность филиала будет академик РАН вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев.
Анализ экологической ситуации на присоединенных исторических территориях показывает наличие экологических проблем, решение которых требует комплексного подхода, включающего как неотложные методы реабилитации, так и разработку долгосрочных практических инициатив на основе серьезных научных подходов, которые помогут восстановить и улучшить уникальные экосистемы, считают в институте.
«Четыре исторических региона и в имперское, и в советское, и в постсоветское время представляли собой сплав мощного индустриального и аграрного комплексов. Для решения множества вызовов, возникающих в ходе восстановления народного хозяйства, необходимо обеспечить научное обоснование принимаемых управленческих решений, в частности, в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Именно такие функции Минприроды России планирует возложить на филиал “Южный” “ВНИИ Экология”, — добавил Кишкань.