Какого числа отмечают День матери в России в 2024 году, традиции и история праздника

День матери уже более четверти века официально отмечают в России. Откуда пришел этот праздник, на какое число он выпадает в 2024 году, как его провести и какими подарками лучше всего порадовать мам — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают День матери в России.
День матери в России был официально учрежден в 1998 году в целях повышения социальной значимости материнства. Отмечать этот праздник предложил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, и инициатива была поддержана главой государства.
Согласно указу президента, праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Значение праздника День матери.
Цель праздника — отдать дань уважения материнскому труду и неоценимому вкладу мам в будущее своих детей. Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что День матери — праздник семейный.
Президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями, мама восьмерых детей Марина Кондратович рассказала, что в ее детстве День матери отдельно не праздновался.
«Его отмечали 8 марта. Девочки готовили подарки мамам и бабушкам. А потом постепенно стали поздравлять всех женщин, и вот этот момент материнства ушел из праздника. И было очень жаль», — пояснила она.
Когда в 1998 году для Дня матери в России выделили отдельную дату, это, по словам Кандратович, стало большим подарком всем мамам страны.
«Я невероятно счастлива, что у меня много детей. Что Господь одарил меня ими. И для меня как для женщины, нет ничего более сокровенного и в то же время более ответственного, чем материнство», — добавила она.
Как отмечают День матери в разных странах.
Великобритания.
В XVII веке в Великобритании зародилась традиция отмечать Материнское воскресенье. Праздновали его во второе воскресенье Великого поста вплоть до XIX века. Сегодня праздник в этой стране ежегодно отмечают в четвертое воскресенье Великого поста. В 2024 году он выпал на 10 марта. В Великобритании принято дарить мамам букеты из хризантем, роз или гвоздик. В этот день вся семья собирается на торжественный ужин, на десерт подают миндальный пирог.
США.
Впервые о Дне матери заговорили в США в 1872 году. Пацифистка Джулия Уорд Хоув предложила учредить День единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Однако эта концепция не нашла поддержки в стране. В 1907 году с инициативой выделить дату для Дня матери выступила Анна Джарвис из Филадельфии. Однако официальным этот праздник стал лишь три года спустя в штате Виргиния. И, наконец, в 1914 году президент США сделал дату официальной. С тех пор День матери отмечают в США во второе воскресенье мая. Мамам принято дарить гвоздики, открытки и приятные впечатления.
Япония.
В Японии день матери отмечают во второе воскресенье мая очень пышно, с массовыми гуляниями. Виновницам торжества дарят цветы, шоколад, нарядные фартуки и дорогие блузки.
Германия.
В Германии, где праздник также отмечают во второе воскресенье мая, мамам предпочитают дарить практичные презенты. Популярностью пользуются кухонные гаджеты и красивая посуда. А еще мамам принято дарить красивые открытки и рисунки. В честь праздника обязателен семейный ужин. Примечательно, что готовит его не мама — ее принято освобождать от семейной работы.
Финляндия.
Здесь тоже отмечают День матери во второе воскресенье мая. Заслуженным мамам, а также тем, кто воспитывает детей-сирот, глава государства вручает орден Белой розы. В честь праздника дети читают мамам стихи и дарят подарки, созданные своими руками.
Австрия.
Здесь в честь праздника принято радовать мам букетами и вкусными пирогами, которые кондитерские пекут специально к важному событию.
Грузия.
В этой стране День матери ежегодно празднуют 3 марта. К матерям в Грузии относятся с особым почтением: в этой стране с давних времен существует культ женщины-матери. На праздник принято собираться всей семьей, петь песни, поздравлять матерей и отдавать им дань признательности и уважения.
Что подарить маме на День матери.
~Подарки, которые согреют душу:~
* Целый день вместе. Самый ценный подарок для матери — время и внимание ее ребенка. Проведите с мамой день вместе: сходите в кино, театр, музей, на прогулку в парк, приготовьте ужин или просто посидите за чашкой чая.
~Практичные подарки:~
* Подарочный набор косметики или парфюмерии. Отличный вариант на все времена. Но есть один нюанс: важно знать, что именно любит ваша мама.
~Подарки, которые напоминают о вас:~
* Украшение с гравировкой: Красивый кулон или браслет с памятной надписью станут тем особенным украшением, которое мама будет носить с особой любовью.