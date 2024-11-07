Какого числа отмечают День матери в России в 2024 году, традиции и история праздника

Впервые о Дне матери заговорили в США в 1872 году. Пацифистка Джулия Уорд Хоув предложила учредить День единства матерей в борьбе за мир во всем мире. Однако эта концепция не нашла поддержки в стране. В 1907 году с инициативой выделить дату для Дня матери выступила Анна Джарвис из Филадельфии. Однако официальным этот праздник стал лишь три года спустя в штате Виргиния. И, наконец, в 1914 году президент США сделал дату официальной. С тех пор День матери отмечают в США во второе воскресенье мая. Мамам принято дарить гвоздики, открытки и приятные впечатления.