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Собянин объяснил необходимость открытия станции метро «ЗИЛ» в Москве

Новая остановка метро создается в связи с прогнозируемым увеличением потока пассажиров, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Метро «ЗИЛ» в Москве.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В российской столице продолжается строительство новой станции «ЗИЛ», расположенной на Троицкой линии метрополитена. Ее открытие позволит пассажирам быстрее добираться до конечных целей маршрутов.

Рядом со станцией «ЗИЛ» находится большой городской вокзал, в состав которого включены станции МЦК, Троицкой линии метро и будущей Бирюлевской ветки подземной железной дороги. Рядом с новой остановкой метро ведется строительство домов, в которых поселятся десятки тысяч москвичей.

Глава столичной администрации Сергей Собянин прогнозирует и значительный поток пассажиров из Новой Москвы и ряда других районов, которые смогут использовать станцию «ЗИЛ» для пересадки на МЦК. Появление остановочной платформы повысит и комфорт пассажиров.

Собянин осмотрел, как проходит строительство метро «ЗИЛ» в Москве.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Напомним, что строительство станции осуществляется в рамках застройки бывшей промышленной зоны московского завода «ЗИЛ», расположенной в Даниловском районе. Здесь создается новый городской район «Полуостров ЗИЛ» с жилыми домами, объектами социальной инфраструктуры, «Парком легенд». Соответственно, возникает потребность и в решении транспортных проблем развивающегося участка российской столицы.

Строящееся метро «ЗИЛ» в Москве.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
метро
Собянин Сергей
строительство