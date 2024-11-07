Собянин объяснил необходимость открытия станции метро «ЗИЛ» в Москве

Рядом со станцией «ЗИЛ» находится большой городской вокзал, в состав которого включены станции МЦК, Троицкой линии метро и будущей Бирюлевской ветки подземной железной дороги. Рядом с новой остановкой метро ведется строительство домов, в которых поселятся десятки тысяч москвичей.