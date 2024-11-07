Омский «Авангард» в гостях упустил победу над «Адмиралом»

Во Владивостоке омский «Авангард» сыграл с «Адмиралом» и в овертайме потерпел поражение 2:3. Два гола у «ястребов» забил Рид Буше. Гости очень быстро открыли счет — уже на 25-й секунде игры. Отличился у омской команды Рид Буше, а ассистировал ему Прохоркин. С этим преимуществом «Авангард» и завершил первый период.