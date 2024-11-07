Омский «Авангард» в гостях упустил победу над «Адмиралом»

Во Владивостоке омский «Авангард» сыграл с «Адмиралом» и в овертайме потерпел поражение 2:3. Два гола у «ястребов» забил Рид Буше. Гости очень быстро открыли счет — уже на 25-й секунде игры. Отличился у омской команды Рид Буше, а ассистировал ему Прохоркин. С этим преимуществом «Авангард» и завершил первый период.
А далее же «Адмирал» восстановил равновесие на 24-й минуте: гол у него оформил Никита Сошников с передач Шулака и Грмана. До перерыва у гостей еще два раза случалось удаление, но они выстояли.
В третьем периоде ничего не решилось. Если на 48-й минуте Старков у владивостокцев забил и сделал счет 2:1, то у «Авангарда» сработала замена вратаря на шестого полевого. За две секунды до сирены Буше замкнул передачи Прохоркина и Галиева. Игра ушла в овертайм.
Однако в дополнительное время дальневосточники очень быстро оформили победу, зафиксировав одновременно упущенную победу гостей. На 61-й минуте матча в целом забил Вячеслав Основин с передачи того же Старкова — 3:2.
Итого по итогам выезде у омичей 3 очка — два за победу над «Амуром», одно за нынешнее поражение в овертайме. Далее дома «ястребы» сыграют 11 ноября против СКА.