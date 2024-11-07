Удовлетворял низменные потребности: в Башкирии мужчина три года домогался до подростков и получил 18 лет «строгача»

Известно, что у мужчины ранее была судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. После этого он взялся за старое. С 2020 по 2023 год он совершал злодеяния против половой свободы несовершеннолетних. В одном из этих случаев он воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей.