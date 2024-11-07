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Удовлетворял низменные потребности: в Башкирии мужчина три года домогался до подростков и получил 18 лет «строгача»

Житель Башкирии получил 18 лет колонии за домогательства до подростков.
Источник: Комсомольская правда

В Верховном Суде Башкирии вынесли приговор 54-летнему жителю Зианчуринского района. Об этом рассказала пресс-служба объединенная пресс-служба судов республики.

Известно, что у мужчины ранее была судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. После этого он взялся за старое. С 2020 по 2023 год он совершал злодеяния против половой свободы несовершеннолетних. В одном из этих случаев он воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей.

За свои преступления мужчина получил 18 лет колонии строгого режима. Также ему на 15 лет запретили заниматься работой, которая связана с взаимодействием с детьми. Кроме того, суд назначил амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра.

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