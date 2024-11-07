В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за счет средств от продажи ранее национализированных объектов в регионе построят новые спортивные залы и стадионы.
По словам Торубаровой, первоочередной задачей является обеспечение доступности занятий физкультурой в образовательных учреждениях и стадионов для занятий футболом. Один из таких стадионов появится в поселке Зуя Симферопольского района.
При этом часть объектов уже установлена.
«Например, в Керчи возведен такой модульный спортивный зал для художественной гимнастики. В поселке Раздольное тоже возведен физкультурно-оздоровительный комплекс для разных видов спорта. Эти объекты на сегодняшний день содержит министерство спорта за счет бюджета республики».
По ее словам, комплексы будут открываться в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском. Они будут находиться в районных центрах, чтобы детям было удобно добираться.
«Там необходимо открыть объекты и отделения по разным видам спорта, создать спортивный зал, имеющий небольшой административный корпус, кабинет медика, раздевалки, душевые — все, что необходимо для занятий физкультурой», — пояснила глава минспорта.
Министр подчеркнула, что в ФОКах будут проводить как бесплатные занятия, так и некоторые на платной основе.
«Но, конечно, занятия для детей будут бесплатными в рамках федеральных стандартов», — заключила Торубарова.