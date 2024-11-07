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В четырех районах Крыма построят физкультурные центры для детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости Крым. В следующем году в четырех районах Крыма возведут физкультурно-оздоровительные комплексы для детей. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала министр спорта республики Ольга Торубарова.

Источник: РИА "Новости"

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что за счет средств от продажи ранее национализированных объектов в регионе построят новые спортивные залы и стадионы.

По словам Торубаровой, первоочередной задачей является обеспечение доступности занятий физкультурой в образовательных учреждениях и стадионов для занятий футболом. Один из таких стадионов появится в поселке Зуя Симферопольского района.

При этом часть объектов уже установлена.

«Например, в Керчи возведен такой модульный спортивный зал для художественной гимнастики. В поселке Раздольное тоже возведен физкультурно-оздоровительный комплекс для разных видов спорта. Эти объекты на сегодняшний день содержит министерство спорта за счет бюджета республики».

пояснила Торубарова

По ее словам, комплексы будут открываться в первую очередь в тех районах, где мало спортивных объектов, в том числе в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Ленинском. Они будут находиться в районных центрах, чтобы детям было удобно добираться.

«Там необходимо открыть объекты и отделения по разным видам спорта, создать спортивный зал, имеющий небольшой административный корпус, кабинет медика, раздевалки, душевые — все, что необходимо для занятий физкультурой», — пояснила глава минспорта.

Министр подчеркнула, что в ФОКах будут проводить как бесплатные занятия, так и некоторые на платной основе.

«Но, конечно, занятия для детей будут бесплатными в рамках федеральных стандартов», — заключила Торубарова.

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