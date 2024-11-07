SHOT: cерийную убийцу Марию Петрову этапировали в Казань из-за дебоша

Петрова рассказала, что у нее были сложные отношения с родителями, ее воспитывали в строгости. Она также утверждала, что еще в школе ее изнасиловали. Затем в техникуме к ней приставал старший тренер. ~По словам Петровой, такая жестокость со стороны мужчин побудила ее начать убивать.~ Она не выбирала своих жертв, не следила за ними. Якобы на работе к ней приставал некий пожилой мужчина. Девушка решила отомстить и убить не его, а прохожего на улице. Она заявляла, что убитые якобы были в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляли ее, приставали к ней, но ее показания постоянно менялись. При этом, убийства происходили прямо на глазах у свидетелей.