Регионы смогут стать заказчиками фундаментальных исследований по госзаданию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 ноября. /ТАСС/. Органы исполнительной власти не только федерального, но также регионального и даже районного уровня смогут стать заказчиками фундаментальных исследований благодаря новому механизму формирования госзаданий для научных организаций РФ, сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН), академик Степан Калмыков в ходе II Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии «Докучаевская конференция».
В сентябре заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский сообщил, что Минобрнауки РФ совместно с Российской академией наук запускают пилотный проект новой системы формирования государственных заданий для академической и университетской науки. Госзадание фактически формируется «снизу вверх», но с 2025 года планируется ориентировать работу некоторых коллективов на заявки по потребностям со стороны крупнейших компаний страны, отобранные министерством. Направлениями, по которым будет опробован механизм, он называл малотоннажную и микротоннажную химию, фармацевтику, технологии для развития Арктики.
«Такие проекты сейчас называются проектами с квалифицированными заказчиками. Эти проекты в горизонте трех-пяти лет могут стать важной основой для какой-то новой технологии, какого-то изделия, какой-то модели, решения какой-то важной проблемы. И вот в том числе этими квалифицированными заказчиками, помимо высокотехнологичных компаний, помимо федеральных органов исполнительной власти, могут быть региональные власти, которые исходя из потребностей регионов [могут подать заявку на исследования по госзаданиям]», — рассказал Калмыков.
Он уточнил, что такие госзадания могут предполагать исследования не только на один, следующий за заявкой год, но работу в какой-то период трехлетнего бюджетного цикла. «Поэтому я хочу призвать тех, кто руководит регионами, отдельными районами, подумать над тем, какие темы вы могли бы уже сейчас давать академическим институтам и университетам, в том числе связанные с охраной окружающей среды на исторических территориях», — подчеркнул академик.
«Мы планируем, что темы госзаданий в рамках программы фундаментальных научных исследований — в начале, может быть, небольшая часть из них, например, 20% этих заданий — это будут госзадания с квалифицированными заказчиками», — уточнил он.
Калмыков добавил, что также, как предполагается, изменится роль РАН при реализации механизма госзадания: если сейчас академия, в первую очередь, оценивает предложенные научными коллективами направления работ, то при новом подходе она сможет также формулировать для них госзадания. Он отметил, что новый порядок формирования госзадания, как предполагается, будет способствовать решению амбициозных задач, которые стоят перед страной в целом.
О конференции.
Всероссийская «Докучаевская конференция» проходит в Ростове-на-Дону во второй раз. В ходе мероприятия эксперты со всей страны рассмотрят перспективы реабилитации экосистем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Планируется, что участие в мероприятии примут около 300 человек. Итоговая резолюция будет направлена в правительство РФ.