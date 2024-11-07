Регионы смогут стать заказчиками фундаментальных исследований по госзаданию

Он уточнил, что такие госзадания могут предполагать исследования не только на один, следующий за заявкой год, но работу в какой-то период трехлетнего бюджетного цикла. «Поэтому я хочу призвать тех, кто руководит регионами, отдельными районами, подумать над тем, какие темы вы могли бы уже сейчас давать академическим институтам и университетам, в том числе связанные с охраной окружающей среды на исторических территориях», — подчеркнул академик.