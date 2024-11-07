Жила с ней десять лет: Пятисантиметровую иглу нашли в теле ростовчанки во время планового обследования

Врачи Перинатального центра Ростовской области извлекли из тела пациентки хирургическую иглу. Медицинский предмет нашли во время обследования — подготовки к другой операции.
В Перинатальный центр ростовчанка обратилась за плановой операцией. Врач Олег Дробин назначил ей не только положенные в этом случае анализы, но и МРТ. Во время томографии и появились первые подозрения.
— Меня положили и включили аппарат. Внутри всё запекло, как будто плавят металл. Мне сделали дополнительно рентген. И обнаружилась она — игла.
Длина находки составляла пять сантиметров. Специалисты сразу поняли, что перед ними не просто игла, а хирургический, акушерский инструмент.
— На снимке — в переднем маточном пространстве есть образование, похожее на хирургическую иглу. Один край заострен, на другом — раздвоенное ушко. Это характерно для старой хирургической металлической иглы, — объясняют врачи.
Медики считают, что предмет мог находится в организме женщины около десяти лет. Сама пациентка предполагает, что иглу оставили во время операции в одном из ростовских роддомов в 2015 году.
Врачи удалили иглу лапароскопическим способом. При таком методе для оперативного вмешательства не нужно делать большие разрезы, достаточно проколов.
Операция прошла успешно. На третьи сутки пациентку выписали из больницы.
ПРОГЛОТИЛ БУЛАВКУ И ЖИЛ С НЕЙ ДВА ГОДА.
В 2023 году в Детской областной клинической больнице у 11-летнего мальчика нашли в теле булавку. Школьник признался, что еще два года назад с ним произошел инцидент. Мальчик держал булавку во рту и случайно проглотил ее, когда его толкнули. Ребенок чувствовал себя хорошо и не стал рассказывать о случившемся родителям.
Однако весной прошлого года инородный предмет дал о себе знать. У мальчика подскочила температура, начались боли в груди. Пациента отправили на рентген и компьютерную томографию. На снимках врачи увидели булавку в правом легком.
Сложность операции заключалось в том, что булавка закапсулировалась в сегментах легкого. В этом случае предмет не видно, и хирургу придется довериться тактильным ощущениям. Если бы иглу не получилось нащупать пальцами, пришлось бы удалять сегмент легкого. К счастью, это не потребовалось: врачи нашли иглу и удалили.