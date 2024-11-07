Жила с ней десять лет: Пятисантиметровую иглу нашли в теле ростовчанки во время планового обследования

В 2023 году в Детской областной клинической больнице у 11-летнего мальчика нашли в теле булавку. Школьник признался, что еще два года назад с ним произошел инцидент. Мальчик держал булавку во рту и случайно проглотил ее, когда его толкнули. Ребенок чувствовал себя хорошо и не стал рассказывать о случившемся родителям.