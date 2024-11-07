Таможенники из Таганрога передали военным конфискованный Volkswagen Caddy

Таможенники из Таганрога передали на нужды СВО конфискованный автомобиль Volkswagen Caddy. Об этом стало известно сегодня, 7 ноября.
— Машину направили воинскому подразделению Минобороны для помощи в выполнении боевых задач, — рассказали в пресс-службе Ростовской таможни.
Автомобиль был изъят у нарушительницы, которая вовремя не вывезла свой автомобиль с таможенной территории ЕАЭС. Как оказалось, женщина оформила временный ввоз машины в августе прошлого года, этим летом срок истек, но оперативных действий от владелицы не последовало.
С начала 2024 года таможенники передали военным уже шесть конфискованных автомобилей.
Напомним, транспорт, который не регистрировали на территории действия Евразийского экономического союза, можно ввозить на год. По истечении этого периода такое имущество декларируется.
При несоблюдении сроков временного ввоза возникает обязанность по уплате таможенных платежей. Также за нарушение могут привлечь к ответственности в соответствии с законодательством.