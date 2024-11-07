Таможенники из Таганрога передали военным конфискованный Volkswagen Caddy

Автомобиль был изъят у нарушительницы, которая вовремя не вывезла свой автомобиль с таможенной территории ЕАЭС. Как оказалось, женщина оформила временный ввоз машины в августе прошлого года, этим летом срок истек, но оперативных действий от владелицы не последовало.