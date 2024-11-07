В Воронеже умерла преподаватель ВГУ Римма Мокшина

— Студенты, коллеги и сотрудники многих факультетов, где работала Римма Георгиевна, запомнили ее как тактичного, интеллигентного и ответственного человека, с любовью относящегося к своему делу. Ее творческая натура проявлялась и на занятиях, и во внеаудиторной работе со студентами. Учащиеся, которых она готовила к межвузовским языковым олимпиадам, неизменно приносили победы нашему университету. Римма Георгиевна Мокшина умела сочетать мягкий характер со строгостью и требовательностью к себе и учащимся. Проходя зарубежные стажировки, студенты из ее групп достойно представляли наш вуз и страну. Несмотря на трудовую занятость, Римма Георгиевна Мокшина оставалась доброй женой, хозяйкой, матерью и бабушкой для своих домочадцев. Выражая искренние соболезнования родным и близким нашей коллеги, мы хотели бы отметить, что жизненный путь Риммы Георгиевны — это честный путь служения своей Родине, пример для нас всех. Пусть память о ней останется светлой! — простились с коллегой в университете.