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В Петербурге меняют систему контроля за зимней уборкой улиц

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга Екатерина Кузьменко заслушала доклады ответственных за уборку улично-дорожной сети.

Источник: Агентство «Москва»

Дорожники заверили, что этой зимой трудностей с очисткой снега с тротуаров, дорог, мостов, набережных и переходов быть не должно. Контролировать процесс будут инспекторы с помощью нового цифрового инструмента.

В информационную систему внедрили механизм дополнительной проверки уборки техникой дорог в четырех центральных районах. Система автоматически «фотографирует» картинку с камер «Безопасного города» до проезда уборочной техники и после. Таким образом, специалисты ГАТИ Северной столицы сразу увидят, где убрано, а где нет.

Это позволяет в ускоренные сроки проверить уборку улично-дорожной сети сразу в четырех районах города и направить информацию о замечаниях ответственным исполнителям.

Пресс-служба ГАТИ Петербурга
ЖКХ