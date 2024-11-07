В Петербурге меняют систему контроля за зимней уборкой улиц

Дорожники заверили, что этой зимой трудностей с очисткой снега с тротуаров, дорог, мостов, набережных и переходов быть не должно. Контролировать процесс будут инспекторы с помощью нового цифрового инструмента.
В информационную систему внедрили механизм дополнительной проверки уборки техникой дорог в четырех центральных районах. Система автоматически «фотографирует» картинку с камер «Безопасного города» до проезда уборочной техники и после. Таким образом, специалисты ГАТИ Северной столицы сразу увидят, где убрано, а где нет.
Это позволяет в ускоренные сроки проверить уборку улично-дорожной сети сразу в четырех районах города и направить информацию о замечаниях ответственным исполнителям.