«Наша семья — наша Победа!» в Самаре прошел Парад Памяти

С приветственным словом к его участникам обратился полномочный представитель Игорь Комаров, который подчеркнул особое значение этого исторического события: «Сегодня Россия вновь на переднем крае борьбы с нацизмом. И как много лет назад, по зову сердца, внуки и правнуки победителей взяли в руки оружие. Встали на защиту Отечества, мужественно отстаивая свободу и независимость нашей Родины. Граждане нашей многонациональной страны объединились ради Победы, оказывая помощь и поддержку бойцам СВО. Сегодняшний Парад Памяти — это связь с победителями в Великой Отечественной войне. Это также и одно из ключевых мероприятий по сохранению исторической памяти. Парад демонстрирует всему миру решимость и единство народов России. Важно, чтобы на этих нерушимых ценностях воспитывались наши дети».