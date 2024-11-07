Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградский залив выпустили еще 157 тысяч мальков угря

Власти надеются увеличить промысловый запас этой ценной рыбы.

Источник: Росрыболовство

В Калининградский залив выпустили очередную партию европейского речного угря. Акцию провели 5—6 ноября, в воду выпущено 157 тысяч мальков. Об этом сообщается на страничке Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства в «ВКонтакте».

Отмечается, что в регионе угорь долгое время был одним из основных объектов промысла, его максимальные уловы доходили до 180 тонн в год.

«Основными причинами катастрофичного снижения численности стали отлов угря и его личинок в промышленных объемах, а также возникновение плотин на пути миграции этой рыбы», — говорится в сообщении.

Теперь власти надеются восстановить популяцию угря в калининградской области, регулярно выпуская мальков в заливы.