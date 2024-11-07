В Калининградский залив выпустили еще 157 тысяч мальков угря

В Калининградский залив выпустили очередную партию европейского речного угря. Акцию провели
Отмечается, что в регионе угорь долгое время был одним из основных объектов промысла, его максимальные уловы доходили до 180 тонн в год.
«Основными причинами катастрофичного снижения численности стали отлов угря и его личинок в промышленных объемах, а также возникновение плотин на пути миграции этой рыбы», — говорится в сообщении.
Теперь власти надеются восстановить популяцию угря в калининградской области, регулярно выпуская мальков в заливы.