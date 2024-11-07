Уфа вновь застыла в огромных пробках

Сегодня вечером, 7 ноября, в Уфе вечером зарегистрировали девятибалльные пробки. Такую оценку заторам на улицах столицы Башкирии дал сервис «Яндекс. Пробки».
Пробки появились на многих дорогах города. Столпотворения из машин образовались на улицах Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачева, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летие Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Уфимское шоссе, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина, Пархоменко, Воровского проспекте Октября, бульваре Ибрагимова и др.
Как следует из прогноза сервиса «Яндекс. Пробки», ситуация на дорогах города придет в норму лишь через пару часов — к 20:00.
Напомним, заторы для Уфы стали в последнее время обыденным явлением. Вчера, 6 ноября, в столице зафиксировали пробки в девять баллов.
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