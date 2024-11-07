Сергей Безруков назвал Петропавловскую крепость своим любимым местом в Петербурге

— Каждый раз, когда прохожу по Дворцовой площади, думаю о том, что здесь когда-то ходил Пушкин. Смотрю на Александрийский столп и осознаю, что он стоит так же, как стоял 190 лет назад. Или, допустим, Исаакиевский собор. Вот ты смотришь на него и понимаешь, что это великолепие — творение рук человека…, — привела газета слова Безрукова.