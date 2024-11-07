Сергей Безруков назвал Петропавловскую крепость своим любимым местом в Петербурге

Известный актер Сергей Безруков назвал Петропавловскую крепость своим любимым местом в городе. Особенно его впечатляет вид со стороны Дворцовой набережной. Народный артист добавил, что готовит проект, в котором представит Северную столицу. Об этом Безруков упомянул в беседе с «Петербургским дневником».
— Каждый раз, когда прохожу по Дворцовой площади, думаю о том, что здесь когда-то ходил Пушкин. Смотрю на Александрийский столп и осознаю, что он стоит так же, как стоял 190 лет назад. Или, допустим, Исаакиевский собор. Вот ты смотришь на него и понимаешь, что это великолепие — творение рук человека…, — привела газета слова Безрукова.
Артист добавил, что его также вдохновляет музей-квартира Александра Пушкина на Мойке. Все перечисленные локации Безруков назвал родными и знаковыми для себя.
Безруков добавил, что в его проекте, над которым он сейчас работает, Петербург предстанет в абсолютно разных образах. Местами он будет великолепным, а местами — опасным. Но детали артист раскрывать пока не стал.