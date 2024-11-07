Синоптики сказали про −1 ночью и до +9 днем в Беларуси 8 ноября, в пятницу, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране в пятницу будет определять область повышенного атмосферного давления. Прогнозируется облачная погода, без осадков. В отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. В ночные и утренние часы вероятен слабый гололед.
Ветер ночью окажется северо-западный, а днем — неустойчивый слабый. В ночное время будет от 0 до +6 градусов, местами по стране возможны заморозки до −1 градуса. В дневные часы температура воздуха составит от +3 до +9 градусов.
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