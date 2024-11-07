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Синоптики сказали про −1 ночью и до +9 днем в Беларуси 8 ноября

Заморозки ночью и до +9 градусов днем ожидаются 8 ноября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали про −1 ночью и до +9 днем в Беларуси 8 ноября, в пятницу, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду в стране в пятницу будет определять область повышенного атмосферного давления. Прогнозируется облачная погода, без осадков. В отдельных районах Беларуси возможен слабый туман. В ночные и утренние часы вероятен слабый гололед.

Ветер ночью окажется северо-западный, а днем — неустойчивый слабый. В ночное время будет от 0 до +6 градусов, местами по стране возможны заморозки до −1 градуса. В дневные часы температура воздуха составит от +3 до +9 градусов.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал, что ноябрь будет самым неприятным месяцем осени 2024 в Беларуси.

Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 16 ноября.

А еще мы писали, что мощнейшая вспышка случилась на Солнце 6 ноября — что ждать белорусам.