Жителей области предупреждают о перекрытии федеральной трассы А-229

Уточняется, что на данном участке будут проходить работы по монтажу двух П-образных металлических опор над проезжей частью дороги. Перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности. Во избежание дорожных заторов работы будут производиться в ночное время суток, в часы минимальной интенсивности трафика.