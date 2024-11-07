В Омске скорректировали работу двух светофоров

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об очередной корректировке работы светофоров на омских дорогах. Время работы разрешающих сигналов увеличено на двух перекрестках:
— на пересечении улиц Ленина и Масленникова в утренний час пик и дневное время для транспортных средств, следующих от Иртышской набережной; — на пересечении улицы Енисейской и дороги к гипермаркету «Континент» в вечерний час пик для транспортных средств, следующих от улицы Суворова в сторону «Континента».
«Мониторинг дорожной ситуации показал, что данные изменения благоприятно сказались на пропускной способности Иртышской набережной и улицы Енисейской», — сообщил Сергей Шелест.