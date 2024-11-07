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В Омске скорректировали работу двух светофоров

Время работы разрешающих сигналов увеличено на двух перекрестках.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил об очередной корректировке работы светофоров на омских дорогах. Время работы разрешающих сигналов увеличено на двух перекрестках:

— на пересечении улиц Ленина и Масленникова в утренний час пик и дневное время для транспортных средств, следующих от Иртышской набережной; — на пересечении улицы Енисейской и дороги к гипермаркету «Континент» в вечерний час пик для транспортных средств, следующих от улицы Суворова в сторону «Континента».

«Мониторинг дорожной ситуации показал, что данные изменения благоприятно сказались на пропускной способности Иртышской набережной и улицы Енисейской», — сообщил Сергей Шелест.