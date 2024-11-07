В воронежском ТЮЗе из-за проблем с отоплением отменили спектакль

В пресс-службе культурного учреждения пояснили, что на теплосети произошла авария. Сегодня на большой сцене должны были состояться два показа постановки «Синий платочек». Первый — в 14.00, второй — в 18.00. Не состоятся оба. Когда подача отопления будет восстановлена в полном объеме — неизвестно. Зрителям приносят извинения за неудобства. Средства за электронные билеты вернутся автоматически, сдать физические билеты можно будет по месту приобретения 7 и 8 ноября. А до этого из-за проблем с отоплением пришлось отменять занятия в одном из воронежских детских садов. Дошкольное учреждение на бульваре Победы не работает со вчерашнего дня. Воспитанников садика № 188 распределяют по другим образовательным объектам.