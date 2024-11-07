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В Волгоградской области потеплеет до +9 градусов

Синоптики обещают дожди и потепление в Волгоградской области 8 ноября.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 761 мм рт. ст. +20°
Источник: Комсомольская правда

В Волгоградскую область после периода морозов, наконец, придет потепление. Правда, коснется оно только южных районов региона, где ожидается до +9 градусов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в волгоградском Гидрометцентре, температура значительно повысится.

— Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой дождь и морось. В отдельных районах туман. Временами туман. — уточнили в ЦГМС.

Ветер будет холодный, западный и северо-западный, порывы достигнут 11 метров в секунду. В Волгоградской области ночью ожидается +1…+6º, днем +4…+9º. В Волгограде ночью обедают +3…+5º; днем +6…+8º.